ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für SAP nach endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 132 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Software-Konzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Brennan erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2020. Nun richte sich der Fokus auf den Kapitalmarkttag im November, auf dem die beiden neuen Co-Vorstandsvorsitzenden ihre mittelfristigen Wachstumsziele bekanntgeben werden./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 04:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.