NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SAP von 124 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Bewertung der Aktie an die Initiative "Rise with SAP", mit der der Softwarekonzern Unternehmenskunden für seine Cloud Software gewinnen wolle, sowie die vollständigen Zahlen für das Schlussquartal 2020 angepasst, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Initiative sollte den Umsatz pro Kunde steigern und die Kundenbindung festigen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 03:10 / UTC





