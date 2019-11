NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor dem anstehenden Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das neue Management des Software-Konzerns könne die Veranstaltung dazu nutzen, der Unternehmensstrategie einen eigenen Stempel aufdrücken, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem müssten die Manager aufzeigen, wie das Umsatzziel für 2023 erreicht werden soll./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 19:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.