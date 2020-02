LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 125 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kennziffern bekräftige seine Einschätzung der Wachstumsperspektiven in den kommenden Jahren, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich einer Verbesserung der Profitabilität habe der Software-Entwickler schon einiges getan. Davon sollte dann auch der freie Cashflow profitieren./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2020 / 05:00 / GMT



