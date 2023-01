LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Wendepunkt beim Ergebnis im vierten Quartal und eine 2023er Prognose für ein operatives Gewinnwachstum im zweistelligen Prozentbereich sollten das Vertrauen in den Übergangsprozess des Softwarekonzerns stärken, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih



