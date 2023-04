NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 137 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg gab den Papieren der Walldorfer in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf den Kapitalmarkttag Mitte Mai zudem den Status "Positive catalyst watch". Damit signalisiert er kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung. Fundamental bleiben die Aktien ohnehin sein Top-Favorit im europäischen Softwarebereich. Die Grundlagen seien gelegt für eine mehrjährige Dynamisierung des Geschäfts./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2023 / 21:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 02:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.