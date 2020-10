NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für SAP auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Primär bewertet Analyst Alex Zukin die Aktie in US-Dollar, hier senkte er das Kursziel von 162 auf 110 Dollar. Wie der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, blieben die Umsätze im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Der verstärkte Cloud-Fokus trage derweil in den kommenden Jahren zu niedrigeren Margenzielen bei. Damit werde das Geschäftsmodell letztlich aber auch robuster./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 20:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / 20:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.