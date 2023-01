NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Underperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Analysehaus setzte den Softwarekonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Liste der fünf wichtigsten negativen Empfehlungen in Europa. Die Walldorfer gehörten zu den besonders hoch bewerteten Aktien, was Kursrisiken mit sich bringe, argumentierte der zuständige Analyst Charles Brennan. Er glaubt, dass seine unter den Marktschätzungen liegenden Prognosen zur Geltung kommen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 10:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.