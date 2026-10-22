Sartorius Stedim Biotech Aktie

209,20EUR -5,20EUR -2,43%
Sartorius Stedim Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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22.10.2026 14:31:26

Sartorius Stedim Biotech Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 262 Euro belassen. James Vane-Tempest attestierte dem Mutterkonzern Sartorius in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung ein starkes drittes Quartal. Vor allem im Laborgeschäft (LPS) seien die Erwartungen übertroffen worden, was dort anspruchsvollere Wachstums- und Margenziele nach sich ziehe. Stedim spiegele aber die andere Sparte BPS wider, für die die diesjährigen Zielsetzungen bestätigt worden seien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
262,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
218,20 € 		Abst. Kursziel*:
20,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
209,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,24%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:31 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
13:12 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
06.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Sartorius Stedim Biotech 209,20 -2,43% Sartorius Stedim Biotech

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20:49 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
20:48 VINCI Outperform RBC Capital Markets
20:48 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
20:36 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
19:11 Roche Outperform RBC Capital Markets
19:00 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
18:58 Meta Platforms Buy UBS AG
18:58 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:37 Tesla Neutral UBS AG
17:20 SAP Verkaufen DZ BANK
17:18 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
17:16 Tesla Buy Deutsche Bank AG
17:14 Hermès Kaufen DZ BANK
15:04 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15:03 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 QIAGEN Halten DZ BANK
14:33 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
14:25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
13:53 Schneider Electric Buy UBS AG
13:52 adidas Kaufen DZ BANK
13:52 FUCHS Kaufen DZ BANK
13:50 Hermès Sell UBS AG
13:45 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
13:34 Netflix Kaufen DZ BANK
13:30 Nike Outperform Bernstein Research
13:28 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:27 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
13:26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13:26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 UniCredit Overweight Barclays Capital
13:25 Mutares Buy Warburg Research
13:24 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
13:22 Barclays Outperform RBC Capital Markets
13:22 Michelin Outperform Bernstein Research
13:16 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:15 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
13:13 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
13:13 Hermès Buy Deutsche Bank AG
13:12 GEA Buy Deutsche Bank AG
13:12 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13:10 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
13:10 SAP Neutral UBS AG
13:09 RENK Buy Deutsche Bank AG
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