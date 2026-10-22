Sartorius Stedim Biotech Aktie
|209,20EUR
|-5,20EUR
|-2,43%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 262 Euro belassen. James Vane-Tempest attestierte dem Mutterkonzern Sartorius in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung ein starkes drittes Quartal. Vor allem im Laborgeschäft (LPS) seien die Erwartungen übertroffen worden, was dort anspruchsvollere Wachstums- und Margenziele nach sich ziehe. Stedim spiegele aber die andere Sparte BPS wider, für die die diesjährigen Zielsetzungen bestätigt worden seien./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
262,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
218,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
209,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,24%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
07:00
|Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability (EQS Group)
|
21.10.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|209,20
|-2,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:49
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:48
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|20:48
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:36
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:11
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:58
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|18:58
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:37
|Tesla Neutral
|UBS AG
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17:18
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|17:16
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|17:14
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG