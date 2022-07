HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 497 Euro belassen. Der Biopharmazulieferer und Laborausrüster habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der trotz des halbierten Umsatzziels für das Geschäft mit Corona-Impfstoffen bestätigte Konzernausblick belege die weiter beeindruckende Entwicklung bei der französischen Tochter Sartorius Stedim, unter deren Dach das Biotechgeschäft des Konzerns größtenteils läuft./gl/tav



