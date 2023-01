HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 512 Euro belassen. Auf absoluter Basis habe der Umsatz zwar die Erwartungen erfüllt, bereinigt um Währungseffekte seien sie aber ebenso wie beim Gewinn je Aktie verfehlt worden, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien dürften unter einer gesenkten Umsatzprognose leiden, denn so etwas habe von Sartorius schon längere Zeit nicht mehr gegeben. Er bleibt aber optimistisch für die Aktie, denn die Vergleichszahlen würden in den kommenden Quartalen leichter. Eine Schwäche könnten Anleger für sich nutzen./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



