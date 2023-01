HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 512 auf 493 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Laborzulieferers seien 2022 einer der schwächsten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält dies nicht für gerechtfertigt. Nach Gesprächen mit Biologics-Branchengrößen und Bioprocessing-Kunden ist Manesiotis optimistisch, dass die mittelfristigen Markterwartungen zumindest erreicht werden. Er sieht eine attraktive Einstiegschance, bevorzugt aber fundamental noch die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





