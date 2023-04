HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 456 Euro belassen. Mit dem Wegfall des Covid-Geschäfts sei der Pharma- und Laborausrüster schwach ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Michael Heider in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das erste Quartal sollte aber die Talsohle markiert haben in Bezug auf den sinkenden Auftragseingang. Angesichts sehr starker Fundamentaldaten der Branche und der hervorragenden Marktpositionierung von Sartorius bekräftigte der Experte seine Kaufempfehlung./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





