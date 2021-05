FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Sartorius von 445,80 auf 429,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das extrem positive Momentum des Geschäfts dürfte nach Pandemie-Ende etwas nachlassen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürften turnusmäßige Covid-19-Auffrisch-Impfungen trotzdem weitere Erträge in diesem Bereich bringen. Zudem laufe auch ohne die Pandemie das Basisgeschäft des Unternehmens als einer der weltweit führenden Biopharma-Produktionszulieferer glänzend./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 10:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2021 / 10:38 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.