FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius angesichts des Dax-Aufstiegs von 505,00 auf 550,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ab nächstem Jahr du?rfte die Wachstumsdynamik deutlich abnehmen, aber immer noch u?berdurchschnittlich sein, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aufnahme in den nun 40 Werte umfassenden deutschen Leitindex sollte den Bekanntheitsgrad des Pharma- und Laborzulieferers deutlich steigern und somit ebenfalls positiv für das Unternehmen sein. Die jetzige Bewertung reflektiere dies jedoch bereits angemessen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 15:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 15:55 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.