NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Vorzüge auf "Overweight" mit einem Kursziel von 665 Euro belassen. Analyst Richard Vosser attestierte dem Biopharmazulieferer und Laborausrüster am Donnerstag in einer ersten Reaktion solide Ergebnisse für das zweite Quartal. Trotz halbierter Prognose für den Beitrag des Covid-Geschäfts seien die Konzernziele insgesamt bestätigt worden, hob er hervor. Er rechnet mit Kursgewinnen von mindestens 3 Prozent./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 07:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 07:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.