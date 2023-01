NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen zum vierten Quartal von 550 auf 530 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Laborzulieferers werde im Laufe des Jahres immer sichtbarer werden, prognostizierte Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte nach den Zahlen des Unternehmens allerdings die Umsatzschätzungen für die Jahre 2023 bis 2025./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.