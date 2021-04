Sartorius vz Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen. Die globale Impfstoffproduktion in der Coronakrise treibe das Wachstum des Zulieferers Sartorius kräftig an, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Irgendwann werde sich dies jedoch verlangsamen, und dann sei die hohe Bewertung der Aktien nur noch schwer zu rechtfertigen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 15:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 15:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.