ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius angesichts von Übernahmegerüchten auf "Sell" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Pharma- und Laborzulieferer laut unbestätigten Berichten dem US-Unternehmen Maravai Lifesciences ein Barangebot in Höhe von 42 US-Dollar je Aktie oder insgesamt rund 12 Milliarden US-Dollar unterbreitet hat. Ein solcher Zukauf sei strategisch sinnvoll und das Portfolio von Maravai würde gut zu dem Pharma- und Laborausrüster passen. Leuchten bleibt aber skeptisch, auch was den Preis betrifft./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2022 / 23:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2022 / 23:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.