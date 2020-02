FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius nach vorläufigen Jahreszahlen von 139,20 auf 160,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Eckdaten des Laborausrüsters seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere unter anderem die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft sowie seine erhöhten Gewinnprognosen im Zuge der Akquisition von Biological Industries./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 11:27 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 11:33 / MEZ



