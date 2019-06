FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Schaeffler von 10,60 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn hohe Bewertungsabschläge und generell starke Bilanzen etwas stützten, sei es noch zu früh für eine positivere Einschätzung des Autosektors, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Eine weitere Welle von Anpassungen stehe bevor. Zu seinen bevorzugten Werten gehören Rheinmetall, Michelin, CNH und Nokian./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



