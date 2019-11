FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler nach Quartalszahlen von 6,40 auf 8,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal sei für den Automobilzulieferer besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die globalen Handelsstreitigkeiten und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie hätten aber ein hohes Maß an Unsicherheit zur Folge./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 13:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 14:06 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.