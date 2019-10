NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler vor den Quartalszahlen der europäischen Autozulieferer von 8 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Risiko weiterer Gewinnwarnungen im Sektor halte er inzwischen für gering, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Streik bei General Motors (GM) sei aber ein Risikofaktor. Gommel reduzierte seine Schätzungen für Schaeffler. Nach der Gewinnwarnung im Sommer hält er die Konzernziele aber für konservativ./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 16:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.