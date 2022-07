ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 7,20 auf 5,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bewertungsabschlag auf die Konkurrenz sei gerechtfertigt, schrieb Analyst Juan Perez-Carrascosa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autozulieferer sei stark von China abhängig, verliere wegen des Trends zu Elektroantrieben Marktanteile und investiere erhebliche Summen in neue Technologien wie etwa Wasserstoff, für dessen Erfolgsaussichten sich der Branchenkenner skeptisch zeigte./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





