ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Übernahmeangebot für Vitesco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,00 Euro belassen. Der Autozulieferer stehe wegen seines hohen Geschäftsanteils bei Verbrennern vor einem deutlichen Umsatzrückgang, schrieb Analyst Juan Perez-Carrascosa in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei daher eine strategische Überlegung, sich bei einem der erfolgreichsten Anbieter im Bereich Elektromobilität zu engagieren. Generell befände sich die Autoindustrie mitten in einem Paradigmenwechsel der Hersteller in Richtung Elektrifizierung - die Zulieferer seien gezwungen zu folgen./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.