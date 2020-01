NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 11 Euro angehoben. Analyst Jose Asumendi blickt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie optimistisch auf das Jahr 2020 der Automobilbranche. Die Autobauer hätten wohl die Talsohle bei der Gewinnentwicklung vor Augen, nun seien aber mehrere Treiber in Aussicht. Vor diesem Hintergrund sieht er die Aktie des Zulieferers Schaeffler nach drei Jahren nun erstmals wieder positiv./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2020 / 18:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.