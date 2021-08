NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 9 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Autozulieferer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gutes zweites Quartal. Das Unternehmen mache Fortschritte. Die Industriesparte und das Wartungsgeschäft wiesen ein starkes und profitables Wachstum auf./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 00:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 00:36 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.