NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Schaeffler von 7,50 auf 6,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Victoria Greer kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ihre Gewinnschätzungen für Autozulieferer aufgrund gesunkener Absatzerwartungen. Geringere Barmittelzuflüsse gefährdeten einige Dividenden, das Verhältnis zwischen Nettoschulden und operativen Ergebnissen könnte deutlich steigen. Es sei jedenfalls zu früh für eine wirklich positive Einschätzung, fasste sie zusammen. Michelin hob sie positiv hervor./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.