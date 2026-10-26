Schneider Electric Aktie
|237,70EUR
|6,10EUR
|2,63%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten samt erneuter Prognoseanhebung von 323 auf 329 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrotechnik-Konzern habe im dritten Quartal stark abgeschnitten und setzte die Maßnahmen, die in seiner Hand lägen, erfolgreich um, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028, was auf ein schnelleres Wachstum im Bereich Energiemanagement zurückzuführen sei. Der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz werde kurzfristig unterschätzt./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
329,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
229,45 €
|
Abst. Kursziel*:
43,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
237,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,41%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|21.10.26
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|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Schneider Electric Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|237,90
|2,72%
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|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:28
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|16:17
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16:16
|Amazon Buy
|UBS AG
|16:06
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|15:57
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|14:09
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:47
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|RELX Buy
|UBS AG
|10:45
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|10:40
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:23
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|SpaceX Outperform
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|Jefferies & Company Inc.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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