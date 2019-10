FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Schneider Electric vor den Quartalszahlen europäischer Investitionsgüter-Unternehmen von 87 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die meisten Unternehmen dürften über eine weiter Abschwächung beim Wachstum aus eigener Kraft berichten, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Signale einer unmittelbaren Erholung dürften ausbleiben. Ungeachtet positiver Währungsbewegungen habe er seine Sektorschätzung für den Gewinn je Aktie 2020 leicht gesenkt. Unter den zyklischeren Werten dürfte Schneider aber in der Lage sein, den Abschwung besser als andere abzufedern./ajx/mis



