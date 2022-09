ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die Analysten um Guillermo Peigneux Lojo rechnen zwar kurzfristig noch mit einem fortgesetzten Abschwung im Kapitalgütersektor und kürzten vereinzelt die Gewinnerwartungen, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieben. Allerdings sehen sie eine Stimmungswende im Sektor bald kommen. Anleger sollten sich dabei unter anderem auf qualitativ hochwertige Unternehmen konzentrieren, die einen Fokus auf bestimmte thematische Trends hätten - wie beispielsweise Schneider Electric./tav/zb



