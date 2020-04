NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric vor Quartalszahlen von 97 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Simon Toennessen kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz aus eigener Kraft und den Gewinn. Er liegt damit unter den Markterwartungen, weil er die Erholung der Endmärkte im nächsten Jahr vorsichtiger einschätze./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 17:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 17:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.