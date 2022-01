NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric von 144 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seinen Umsatzprognosen für das vierte Quartal liege er ebenso über den Konsensschätzungen wie mit seinen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor der Zahlenvorlage des Elektrotechnikkonzerns. Ungeachtet der Halbleiter-Engpässe und einer vorübergehenden Fabrikschließung in China dürften die Franzosen in der Lage sein, den Auftragsbestand sauber abzuarbeiten./ajx/bek



