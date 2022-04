NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen attestierte dem französischen Elektrokonzern am Mittwoch in einer ersten Reaktion ein solides erstes Quartal. Die Jahresziele stünden unter dem Vorbehalt, dass das China-Geschäft ab Mai wieder anziehe./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 02:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 02:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.