NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric vor Quartalszahlen von 145 auf 160 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Elektrotechnikkonzern dürfte sich im Einklang mit früheren Trends und Prognosen entwickelt haben, schrieb Analyst Simon Toennessen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für die Jahre 2023 und 2024 erhöhte der Experte seine Gewinnprognosen (Ebita)./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 04:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 04:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.