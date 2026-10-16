Schneider Electric Aktie
|257,10EUR
|0,55EUR
|0,21%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 348 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung habe sich fortgesetzt, getrieben von beiden Sparten, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete er auch die erhöhten Jahresziele und hob seine Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 an./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
257,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
257,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|13:29
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:29
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:29
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|256,35
|-0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|13:28
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|11:48
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:05
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|10:59
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:54
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|09:59
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.