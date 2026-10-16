Schneider Electric Aktie

257,10EUR 0,55EUR 0,21%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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16.10.2026 13:29:33

Schneider Electric Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 348 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung habe sich fortgesetzt, getrieben von beiden Sparten, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete er auch die erhöhten Jahresziele und hob seine Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 an./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Kaufen
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
257,15 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
257,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:29 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:16 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 256,35 -0,08% Schneider Electric S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

13:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
13:29 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
13:28 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:49 Santander Buy UBS AG
11:48 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:06 TotalEnergies Buy UBS AG
11:05 Givaudan Neutral UBS AG
11:05 Wienerberger verkaufen UBS AG
10:59 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:55 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:54 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
10:54 Dürr Hold Deutsche Bank AG
10:37 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
10:36 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
10:29 AIXTRON Buy Warburg Research
09:59 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:58 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
09:57 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:22 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:08 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
09:05 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
08:59 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:20 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:19 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:08 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:54 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
07:17 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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