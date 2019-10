NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Umfrage unter Systemintegratoren in der Automatisierungsindustrie auf "Overweight" belassen. In Europa bevorzuge er Schneider und Siemens gegenüber ABB, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen seien mit ihrer Beteiligung am Industrie-Softwareanbieter Aveva gut positioniert und zeigten vor allem im Geschäft mit Energiemanagement eine hohe Wachstumsdynamik./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 00:15 / BST



