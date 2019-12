LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Schneider Electric mit "Overweight" und einem Kursziel von 103 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit seiner Unternehmensstrategie sei der französische Technologiekonzern weiter vorangeschritten als etwa ABB oder Siemens, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Unternehmen sollte es gelingen, seine Umsatz- und Margenziele bis 2021 zu erreichen, auch wenn die Konsensschätzungen nicht darauf hindeuteten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2019 / 14:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 16:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.