NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach der Präsentation von Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der französische Industriekonzern setze seine Pläne weiterhin in allen Bereichen gut um, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der zuletzt starken Kursentwicklung seien die Aktien weiterhin attraktiver bewertet als die Papiere fast aller Wettbewerber./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 07:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 07:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.