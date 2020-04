NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die gut 30-prozentige Kurskorrektur im Investitionsgütersektor seit Februar sei historisch gesehen milde ausgefallen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So seien die Korrekturen in den Krisen 2001/2002 und 2007/2008 mit minus 56 beziehungsweise minus 61 Prozent wesentlich stärker gewesen. Die Investoren berücksichtigten also entweder mildere Folgen für die Gewinne oder aber sie nähmen nachhaltig höhere Bewertungen in Kauf. Der Experte bevorzugt Qualitätswerte oder solche mit unterschiedlichen Endmärkten. Alstom, Knorr Bremse und Schneider Electric sind seine zentralen "Overweight"-Empfehlungen. Bei der mit "Equal-weight" eingestuften Siemens sei das Chance/Risiko-Profil positiv./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 03:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.