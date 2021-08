LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Analyst Shane McKenna reagierte in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Halbjahresbericht und den optimistischeren Ausblick. Er setzt zunehmend darauf, dass der Elektrokonzern beim organischen Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der Zielspanne zwischen drei und sechs Prozent liegt und hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen (Ebita) für die Jahre bis 2023 an./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.