NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric vor den am 27. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Jahresvergleich mit einem leichten Anstieg des Umsatzwachstums aus eigener Kraft des Elektrotechnikkonzerns. Die starke Dynamik aus dem Jahr 2022 sollte damit weiter intakt bleiben./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 21:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.