NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen für die am 27. April anstehenden Quartalsumsatzzahlen des Elektrokonzerns. Beim erwarteten organischen Umsatzwachstum für das Jahr verortet er sich am unteren Ende der Unternehmenszielspanne, bei der bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebitda) hingegen am oberen Ende. Die Aktie biete die einfachste Möglichkeit in der Branche, auf Schlüsselthemen wie Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung zu setzen, und sei neben Siemens einer seiner bevorzugten Werte, schrieb der Experte./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 10:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 10:03 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.