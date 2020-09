NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 78,30 Euro belassen. Der Online-Anzeigenmarkt sei im August weiter angezogen, allerdings habe sich das Tempo verlangsamt, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch der deutsche Markt sei zu solidem Wachstum zurückgekehrt. Bei Scout24 hätten die Seitenbesuche im August um 26 Prozent über dem Februar-Niveau gelegen, womit der Anbieter leicht vor dem Wettbewerb liege./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 01:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.