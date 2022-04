FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 mit Blick auf Übernahmespekulationen auf "Buy" belassen. Hochprofitable Anzeigenportale mit einer guten Barmittelschöpfung wie Scout24 seien schon immer potenzielle Übernahmeziele für Finanzinvestoren gewesen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der im Branchenvergleich niedrigen Bewertung sähen diese wohl eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Allerdings gebe es noch keine Bestätigung entsprechender Berichte./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.