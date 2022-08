NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 64,30 Euro belassen. Analystin Lisa Yang erinnerte am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf Vorabzahlen und Prognoseerhöhung daran, dass sie die Papiere des Portalbetreibers erst jüngst zum Kauf empfohlen hat - als Profiteur eines inzwischen schwächeren Immobilienmarkts in Deutschlands. Denn Scout24 könne in diesem Umfeld seinen Preissetzungsspielraum erhöhen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 10:13 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



