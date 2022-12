ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 59,00 auf 57,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verbrauchernachfrage scheine sich auch im vierten Quartal einzutrüben, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem fehle es dem Online-Immobilienportalbetreiber an kurzfristigen Kurstreibern. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 16:16 / GMT





