NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Diese belegten das gute Geschäft des Betreibers von Online-Plattformen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des Kursgewinns am Montag nach Veröffentlichung von Eckdaten dürfte das mit Blick auf den Aktienkurs nun bereits eingepreist sein. Die nach oben geschraubte Schätzung für das Umsatzwachstum in diesem Jahr von rund 15 Prozent liege über der Konsensschätzung von 11,4 Prozent./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 02:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 02:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.