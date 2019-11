NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 anlässlich der jüngsten Geschäftszahlen zum dritten Quartal von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 56 Euro gesenkt. Der Online-Marktplatzbetreiber habe enttäuscht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Immobilienscout24 und der Sparte Customer Services habe sich die jüngste Abschwächung der Geschäfte noch beschleunigt. Weder der anstehende Kapitalmarkttag noch mögliche Spartenverkäufe dürften als Kurstreiber dienen./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 00:55 / GMT



