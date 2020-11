ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - DieUBS hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen und vor dem Hintergrund der 2019 ausgegebenen mittelfristigen Ziele von 70,00 auf 67,40 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Neutral" belassen. Der Anbieter von Online-Portalen stehe konjunkturell vor einem schwierigen Jahr 2021, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte daher seine Wachstumserwartungen nach unten hin an. Seine Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Jahr kappte er in der Folge um 9 Prozent und für 2021 um 16 Prozent./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 22:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.